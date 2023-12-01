Большой театр возглавил Валерий Гергиев (ОБНОВЛЕНО)

Генеральным директором Большого театра сроком на пять лет назначен народный артист России, худрук, директор, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев. Распоряжение об этом пописал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Предыдущий руководитель Большого театра Владимир Урин покинул должность по собственному желанию.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Урин по случаю своего ухода с поста прощается с коллективом. Он заявил, что отработал последний день в Большом театре.

В СМИ в последнее время неоднократно появлялась информация о том, что место Владимира Урина займет Валерий Гергиев. Более того, в прессе ходили слухи о возможном объединении Большого театра с Мариинкой. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что театры не могут быть объединены, но обоими учреждениями может руководить Гергиев.

Обновлено. Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минкультуры Ольга Любимова представили коллективу Большого театра нового гендиректора. Голикова заявила, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдет. Театры «будут существовать, как и существовали, – как самостоятельные юридические лица», – подчеркнула она (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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