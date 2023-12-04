В Госдуме попросили Следком и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»

Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина написала обращение на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова и в Следственный комитет обращение с просьбой проверить на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков сериал «Слово пацана», а также – «Пищеблок», – сообщает в понедельник, 4 декабря, РИА «Новости» со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении редакции.

В обращении Останиной руководителю Роскомнадзора, в частности, говорится: «В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года – Годом семьи, данный факт вызывает возмущение, в связи с чем, прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов – «Слово пацана» и «Пищеблок» – на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу».

«Широкий резонанс в СМИ получил случай, произошедший 2 декабря в Иркутске. На остановке «Лисиха» на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, после чего мальчик скончался. Убийство, предположительно, связывают с сериалом «Слово пацана», который был пересмотрен не один раз преступниками – подростками, жестоко убившими ребенка», – добавила Останина.

В обращении в Следственный комитет РФ председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи также просит разобраться могло ли убийство подростка быть связано с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена.

«В случае, если просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу также дать оценку действиям режиссера сериала Ж.Крыжовникова, а также лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории, включая должностных лиц Минкультуры России, которыми было дано разрешение на выход в прокат данного фильма», – пишет Останина в Следком, а также просит проверить на предмет очернения советского периода и пионерии сериал «Пищеблок».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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