«Я сам был участником того же», – депутат Госдумы против запрета сериала «Слово пацана»

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов высказался против запрета сериала «Слово пацана». По его мнению, фильм не может оказать заметного влияния на уровень подростковой преступности, а многие молодые люди, воспитанные «улицей», в итоге выросли приличными людьми. В пример депутат приводит себя.

«В подростковой среде всегда был процент тех, кто склонен решать вопросы насилием. Когда-то этот процент выше, когда-то ниже. Сериалы здесь ни при чем. Как человек, выросший в суровые годы на Уралмаше (Максим Иванов родился в 1967 году, – прим. ред.), я сам был участником примерно того же, что происходит в этом сериале. Конечно, не в таком кровожадном виде, но драки стенка на стенку были, кровь на асфальте была, без особой надобности в другие районы поодиночке не ходили. И сейчас это есть. Правда, не в таком объеме. Это жизнь.

Но при этом посмотрите на меня: пройдя через это в школьные годы, разве я вырос отморозком? Большая часть моих знакомых, которые все это тоже видели вживую, стали нормальными, адекватными людьми, реализовались в жизни. Более того, многие хулиганы потом пошли защищать страну в первую и вторую «чеченскую». На СВО среди добровольцев и мобилизованных есть много тех, кто прошёл через «улицу» и за Родину они сражаются самоотверженно», – написал Максим Иванов в телеграм-канале.

Дискутируя со своей коллегой по думе Ниной Останиной, Иванов отмечает, что в 1980-е, когда Останина «заведовала политпросвещением», подростковая преступность расцветала, хотя не было ни интернета, ни онлайн-кинотеатров. По мнению депутата, подросткам просто не хватает положительных примеров, в том числе в искусстве.

«Запрещая, мы делаем это еще более популярным среди подростков. Как победить? Создать новое, доброе и светлое, но такое же зрелищное. Не отвлекая при этом Следственный комитет от действительно важных дел», – резюмирует Иванов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина написала обращение на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова и в Следственный комитет с просьбой проверить на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков сериал «Слово пацана».

Останина полагает, что в сериале содержится «запрещенная информация, способная причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу». «Широкий резонанс в СМИ получил случай, произошедший 2 декабря в Иркутске. На остановке «Лисиха» на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, после чего мальчик скончался. Убийство, предположительно, связывают с сериалом «Слово пацана», который был пересмотрен не один раз преступниками – подростками, жестоко убившими ребенка», – добавила Останина. В обращении в Следственный комитет РФ председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи также просит разобраться, могло ли убийство подростка быть связано с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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