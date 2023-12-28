Сборы кинотеатров в России составили более 40 млрд рублей

В 2023 году сборы российских кинотеатров практически вернулись к допандемийному уровню. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, совокупные сборы кинотеатров за прошедший год составили более чем 40 млрд рублей.
«Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция», – сказала Голикова во время подведения итогов года в российской киноиндустрии. Она отметила, что 28 млрд рублей обеспечено фильмами российского производства.
«Это, мне кажется, отличный результат, я не побоюсь этого слова, работа команды, нашей консолидированной команды. В первую очередь министерства культуры, Фонда кино и наших продюсеров», – добавила Голикова.
Москва, Зоя Осколкова
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