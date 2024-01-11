Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР, режиссер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста. Информацию о смерти актера подтвердили в Малом театре.

В начале ноября Соломина госпитализировали с инсультом, а два дня назад выписали из больницы.

Внучка артиста сообщила RT, что актер скончался сегодня днем во сне, рядом с ним была его дочь. О дате и месте прощания с народным артистом станет известно позже.

Юрий Соломин исполнил более 50 ролей в спектаклях и снялся почти в шести десятках фильмах и сериалах. В 1957 году, после окончания Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина, актер был принят в труппу Малого театра. С 1980 года работал в театре и в качестве режиссера. С 1988 года занимал пост худрука Малого театра. С 1961 года преподавал в ВТУ им. М.С. Щепкина.

Огромную популярность принесли Юрию Соломину роли в кино и на телевидении. На его счету участие в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «ТАСС уполномочен заявить», «Дерсу Узала», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Блокада», «Московская сага».

В 2020 году Соломин был удостоен звания Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденами Дружбы Народов, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени (полный кавалер).

Обновлено. Как сообщили в Малом театре, гражданская панихида и прощание с Юрием Соломиным состоится 15 января в 11:00 на Исторической сцене театра. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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