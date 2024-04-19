Прокатчики вынуждают кинотеатры в России отказываться от пиратского контента

Российские кинотеатры исключают из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков, которые грозят отключить доступ к легальным лентам. По мнению экспертов, практика искусственной «расчистки» премьерных дат под наиболее резонансные российские фильмы сократит объем «теневого» проката до минимума.

С 18 апреля из афиш крупных сетей кинотеатров практически исчезло предсеансное обслуживание – популярный в последние два года формат показа голливудских картин ушедших из России киностудий в паре с отечественными короткометражками, пишет РБК. Из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино следует, что 18 апреля в топ-20 самых кассовых фильмов дня нет ни одной короткометражки или фильма без официального дистрибьютора в РФ.

Причиной отказа от «теневого» проката стал призыв Ассоциации владельцев кинотеатров поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания. Ряд дистрибьюторов направили кинотеатральным сетям письма, в которых также «предлагали» не показывать пиратский контент в эти даты. При этом прокатчики пригрозили не продлевать «ключи» на легально распространяемые ими ленты, из-за чего их показ будет невозможен. Ключ» представляет собой архив файлов с индивидуальным для каждого зала кодом. Срок действия такого кода ограничен, обычно он составляет неделю. В случае если кинотеатр не исполняет своих обязательств перед дистрибьютором (например, своевременно не платит за предоставленный контент), «ключи» не продлеваются.

Подобный ультиматум – оставить сети без легального контента – звучит серьезно, говорят эксперты. Вполне вероятно, что эта практика будет носить постоянный характер, а объем «теневого» проката сократится до минимума. Вместе с тем, отказ от пиратского контента приведет к сокращению доходов кинотеатров, что объективно ухудшит их положение, может привести к сокращению числа залов и в перспективе отрицательно повлияет на культурную жизнь страны в целом. Тогда как продолжение теневого проката, по сути, может быть признано нарушением цивилизованных правил культурных индустрий, что тоже не улучшает деловой климат.

В 2023 году доля теневого проката составляла 20% от всех кассовых сборов. Ни ускоренный выпуск отечественных фильмов, ни подорожание билетов не помогли киносетям компенсировать убытки от пандемии и ухода Голливуда. Прибыль, которую зафиксировали некоторые участники рынка, была небольшой или оказалась связана не с реальным ростом рынка, а с переоценкой активов, другие киносети так и остались убыточными.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube