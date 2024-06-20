Икону «Святая Троица» Андрея Рублева передадут в Троице-Сергиеву лавру на вечное хранение

Представители Троице-Сергиевой лавры в четверг, 20 июня, сообщили, что икона «Святая Троица» работы Андрея Рублева вернется в Троицкий собор обители 22 июня, накануне праздника Троицы. Всенощное бдение и Божественную литургию у святого образа возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В пресс-службе Троице-Сергиевой лавры сказали: «В лавру икона прибудет на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. В храме ее установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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