Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.

«Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей», – говорится в сообщении театра.

«Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всём. Именно Женя – несмотря на безусловный авторитет, заслуги и юбилейные даты (26 декабря мы поздравляли её с 60-летием), в театре никто не звал её Евгенией Владимировной», – отметила пресс-служба МХТ.

Добровольская также известна по фильмам и телевизионным сериалам, в числе которых «Артистка», «Королева Марго», «Петр Лещенко. Всё что было…» и другим.

О дате прощания и похорон актрисы будет сообщено дополнительно.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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