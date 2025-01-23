Российский актер стал номинантом премии «Оскар»

Российский актер впервые стал номинантом американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». На награду претендует Юрий Борисов за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.

Среди конкурентов Борисова в этой номинации Киран Калкин (фильм «Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Стоит отметить, что фильм «Анора» также заявлен в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Юрий Борисов известен по ролям в российских фильмах и сериалах «Калашников», «Красный призрак», «Сто лет тому вперед», «Отчий берег», «Мотыльки».

Лос-Анджелес, Светлана Антонова

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