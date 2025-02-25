Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России. Актер в течение семи лет на платил взносы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на печатный номер газеты союза.
В издании приводятся постановления 11-го созыва правления Союза кинематографистов России. В одном из документов представлен список потенциальных кандидатов на исключение из объединения.
В перечне присутствует и Депардье с долгом в 9,5 тыс. рублей за взносы, которые он не выплачивал в течение семи лет.
Помимо знаменитого француза в список попали и другие актеры и деятели индустрии.
Москва, Зоя Осколкова
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