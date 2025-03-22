Ушла из жизни звезда «Гусарской баллады» актриса Лариса Голубкина

На 86-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», – написал он в своем телеграм-канале. Подробности он не привел.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1959 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии, и во время учебы начала сниматься в кино. Дебютировала в кинематографе в 1962 году, исполнив главную роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Участие в этой ленте сделало ее знаменитой на весь Советский Союз.

Актриса снялась в более чем двух десятках фильмах, в том числе в кинолентах «Дайте жалобную книгу»(1965), «День счастья» (1963), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Сказка о царе Салтане» (1966), серии фильмов «Освобождение» (1968, 1969, 1970, 1971).

После окончания ГИТИСа в 1964 году Голубкина стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии (Театр Российской Армии). В качестве приглашенного артиста работала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

В 1991 году удостоена звания Народная артистка РСФСР.

С 1977 по 1987 годы Голубкина была замужем за актером Андреем Мироновым.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube