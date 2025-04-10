Посещаемость кинотеатров в России рухнула до трехлетнего минимума

В России падает посещаемость кинотеатров. К сокращению привели отсутствие громких премьер, слабая реклама, а также значительное подорожание билетов в кино. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Количество проданных билетов в российские кинотеатры по итогам первого квартала 2025 года оказалось самым низким за последние три года. За прошедшие январь-март в кино сходили 39,3 млн зрителей», – передает БРК.

Как правило, первый квартал года становится у кинотеатров основным по посещаемости, так как захватывает новогодние каникулы, когда в прокат традиционно выходят фильмы с наибольшим потенциалом сборов. Абсолютный антирекорд по количеству зрителей кинотеатров за всю историю официальных измерений с 2014 года был зафиксирован три года назад, тогда на киносеансы пришли всего 34,2 млн зрителей.

Примечательно, что кассовые сборы растут, несмотря на снижение посещаемости. Дело в том, что отсутствие зрителей компенсируется подорожавшими билетами. За год поход в кино вырос в цене на 17% до 438,8 рубля, а за последние 10 лет стоимость билета выросла почти в два раза. В январе-марте 2014 года, с которого фиксирует данные ЕАИС, билет в кино стоил в среднем 260 рублей.

По словам игроков рынка, снижение посещаемости связано с несбалансированностью расписания по жанрам и нестабильностью графика релизов. Кроме того, раньше спрос подстегивала масштабная реклама, сейчас же бюджет маркетинга новинок значительно снизился.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube