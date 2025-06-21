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Суббота, 21 июня 2025, 13:50 мск

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Ушла из жизни актриса Валентина Талызина

Актриса Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщил Театр Моссовета.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», – говорится в телеграм-канале театра.

По словам близких, Валентина Илларионовна долгое время болела. Прощание с артисткой пройдет в Театре Моссовета.

Талызина служила в Государственном академическом театре имени Моссовета с 1958 года. Кроме того, она сыграла и озвучила множество ролей в кино и мультипликационных фильмах. Награждена орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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