СМИ: Брюс Уиллис предположительно перестал ходить и говорить

Знаменитый американский киноактер Брюс Уиллис, который уже отметил 70-летие, не может ходить и говорить. Об этом говорится в статье газеты The Express Tribune, которую цитирует ТАСС.

По неофициальным данным издания, у актера наблюдаются расстройства двигательного аппарата, он практически перестал говорить и читать. Однако официального подтверждения ухудшения здоровья от семьи Уиллиса не поступало.

В марте 2022 года жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис сообщала, что актер завершает карьеру из-за афазии – потери речи и способности воспринимать разговор на слух.

Лос-Анджелес, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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