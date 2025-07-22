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Вторник, 22 июля 2025, 23:51 мск

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Умер Оззи Осборн

Фото independent.co.uk

Знаменитый британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, сообщает британская пресса.

Как отмечается в публикациях, у Осборна была болезнь Паркинсона, в последние годы у музыканта обострились также другие заболевания.

В начале июля легенда рок-музыки c коллегами по группе Black Sabbath дал прощальный концерт в Бирмингеме. В ходе выступления Осборн сидел на импровизированном троне из-за неспособности ходить в связи с травмой позвоночника. Он исполнил пять хитов своего сольного репертуара – I Don't Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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