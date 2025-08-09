Умер народный артист России Иван Краско

Скончался народный артист России Иван Краско в возрасте 94 лет. Как сообщил телеграм-канал петербургского Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где актер прослужил более 50 лет, причиной послужила тяжелая и продолжительная болезнь.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист Театра им. В. Ф. Комиссаржевской народный артист России Иван Иванович Краско», – говорится в сообщении театра.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Иван Краско снялся в более чем 200 художественных фильмах, сериалах и фильмах-спектаклях. Дебютировал в кино в 1961 году. Среди лент с его участием – «Принц и нищий» (1972), «Сержант милиции» (1974), «Эскадрон гусар летучих» (1980), «Тарас Бульба» (2009).

