Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский подтвердил, что получил гражданство России в 2022 году. Об этом певец сообщил ТАСС.

«Мне непонятно, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия – моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России», – сказал он.

Как известно, в 1981 году артист переехал в США, в 1992 году вернулся в Москву. В России жил по постоянному виду на жительство.

Москва, Анастасия Смирнова

