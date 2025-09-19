российское информационное агентство 18+

Алле Пугачевой грозит в России лишение 28 млн рублей в год авторских отчислений

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев обратился в суд и правоохранительные органы с просьбой лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 млн рублей в год. Обращения направлены, в том числе, в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

«Я прошу на период расследования заблокировать выплату авторских гонораров, которые составляют 28 миллионов рублей в год и которые она, живя за границей, спокойно получает от РАО», – сказал Трещев, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее Трещев обращался в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ. Также он подал в суд иск на 1,5 млрд рублей, сочтя, что певица порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидеров чеченских террористов.

Москва, Анастасия Смирнова

