Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Венгрии

Нобелевскую премию по литературе 2025 года вручили венгерскому автору Ласло Краснохоркаи. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
«Краснохоркаи получил награду за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства», – говорится в сообщении.
Первое произведение Ласло Краснохоркаи было опубликовано в 1977 году. По его романам и новеллам снято несколько фильмов, имевших международный успех. В 2015 году автор стал лауреатом Международной Букеровской премии.
В прошлом году Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Кан.
Стокгольм, Зоя Осколкова
