Четверг, 9 октября 2025, 15:31 мск

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Венгрии

Фото: www.nobelprize.org

Нобелевскую премию по литературе 2025 года вручили венгерскому автору Ласло Краснохоркаи. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

«Краснохоркаи получил награду за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства», – говорится в сообщении.

Первое произведение Ласло Краснохоркаи было опубликовано в 1977 году. По его романам и новеллам снято несколько фильмов, имевших международный успех. В 2015 году автор стал лауреатом Международной Букеровской премии.

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Кан.

Стокгольм, Зоя Осколкова

