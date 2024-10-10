Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница

Нобелевскую премию по литературе в 2024 году присудили южнокорейской писательнице Хан Кан. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

«В своем творчестве Хан Кан сталкивается с историческими травмами и невидимыми правилами и в каждой своей работе показывает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе», – говорится в релизе.

Писательница Хан Кан выпустила свой первый роман «Любовь каторжника» в 1995 году, а в 2016-м она получила Букеровскую премию, став первым южнокорейским автором, которого удостоили этой награды.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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