Четверг, 9 октября 2025, 18:25 мск

В Нальчике умер автор песни «Молодая»

В Нальчике скончался певец и композитор, народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов, который известен многими хитами, в том числе, «Молодая». Как сообщает ТАСС, певец и композитор умер на 70-м году жизни в республиканской клинической больнице.

Причина смерти Амирамова пока не называется.

Амирамов является народным артистом Кабардино-Балкарии, Ингушетии и заслуженным артистом Карачаево-Черкесии. Наибольшую известность певцу и композитору принесли такие композиции, как «Молодая», «Лучшая из мам», «Аленка».

Нальчик, Анастасия Смирнова

