Американская рок-группа Hollywood Undead под давлением отказалась от концертов в России

Американская рок-группа Hollywood Undead поддалась на давление общественности в США и отменила концерты в России, запланированные в Москве и Санкт-Петербурге в конце мая 2026 года. Об этом сообщает концертное агентство «Мельница».

«Группа очень расстроена, что несмотря на огромное желание выступить перед фанатами в настоящее время обстоятельства мешают это сделать», – говорится в сообщении.

Hollywood Undead основана в 2005 году в Лос-Анджелесе. Одной из отличительных особенностей группы являются маски, которые скрывают внешность музыкантов во время концертных выступлений.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

