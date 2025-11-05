Скончался известный телеведующий Юрий Николаев

Ушел из жизни известный телеведущий народный артист России Юрий Николаев. Ему было 76 лет.

По данным СМИ, Николаев умер в больнице во вторник, 4 ноября, после госпитализации. У него было онкозаболевание.

Юрий Николаев в 1975 году пришел на центральное телевидение Гостелерадио СССР и вскоре стал постоянным ведущим еженедельной музыкальной программы «Утренняя почта». В 1991 году он создал программу для юных талантов «Утренняя звезда», которую сам же вел вплоть до закрытия в 2003 году. Также Николаев известен по таким программам российского телевидения, как «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово».

«Телевидению он отдал полвека и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора. Не стало талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители», – сказано в сообщении «Первого канала». О дате прощания с Юрием Николаевым будет объявлено позднее.

Москва, Наталья Петрова

