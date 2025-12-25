Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова скоропостижно скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», – сказано в сообщении.

О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно, уточнили в театре.

Ранее новостные телеграм-каналы сообщили, что актрисе стало плохо на прощании с умершим 20 декабря актером Анатолием Лобоцким в Московском театре имени Маяковского. Алентова потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь. Артистку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Вера Алентова сыграла немало ролей в кино, но известность получила благодаря участию в фильме «Москва слезам не верит», снятом в 1979 году ее мужем Владимиром Меньшовым. В 1981 году эта лента была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Супруг актрисы скончался летом 2021 года.

Также среди работ Алентовой в кинематографе – роли в картинах «Завтра была война», «Зависть богов», «Ширли-Мырли» и др.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

