Ушел из жизни ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе студии.

«Сегодня не стало нашего ректора Игоря Яковлевича Золотовицкого», – говорится в сообщении. О дате и времени прощания с артистом оповестят отдельно.

По данным источников, причиной смерти стала онкология, у него был рак желудка.

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил школу-студию МХАТ. В кино артист дебютировал в 1984 году и за карьеру снялся более чем в 60 фильмах и сериалах. Он стал известен благодаря ролям в фильмах «Марш Турецкого», «Каменская 3», «Люба, дети и завод», «Улица Шекспира».

С 1989 года Золотовицкий работал в Школе-студии МХАТ. В 2013 году он был назначен ректором образовательного учреждения. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020 году – заслуженного деятеля искусств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube