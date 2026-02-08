Михаил Ефремов возвращается на сцену: артист получил главную роль в театре Никиты Михалкова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые после выхода на свободу выйдет на сцену московского театра. В «Мастерской «12», художественным руководителем которого является Никита Михалков, актер сыграет главную роль в спектакле «Без свидетелей» вместе с Анной Михалковой, сообщила пресс-служба театра.

Героями постановки являются бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска.

Премьера состоится 25 и 26 марта

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины скончался в больнице от полученных травм. 8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима и лишил права управлять автомобилем в течение трех лет. Через месяц Мосгорсуд сократил срок заключения до 7,5 лет. В апреле 2025-го Ефремов вышел на свободу условно-досрочно.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube