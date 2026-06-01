Даши Намдаков, Виктор Пелевин и Евгений Водолазкин вышли в финал Евразийской философской премии

Стали известны имена номинантов Евразийской философской премии, вручение которой в 2026 году состоится в Санкт-Петербурге. Церемония пройдет в рамках IX Российского философского конгресса, запланированного на 18-20 июня.

Евразийская философская премия была учреждена в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и всего за три года обрела статус самой авторитетной – и при этом единственной – философской награды не только в России, но и на всем пространстве БРИКС. В то время как на Западе насчитывается около двух десятков различных философских премий (в основном американских), в России и странах объединения аналогов Евразийской премии нет.

Проект рассчитан на самую широкую аудиторию: от профессиональных философов до интеллектуалов с активной творческой и социальной позицией. Популярность премии стремительно растет, по данным организаторов, в прошлом году онлайн-трансляцию церемонии посмотрело более полутора миллионов человек.

Лауреатов определяет Совет премии, в который входит около пятидесяти человек, среди них – доктора наук, ведущие мыслители, представляющие все ключевые философские институции страны. Фактически в Совете собрана вся философская отрасль России.

В 2026 году премия будет вручаться сразу в десяти номинациях, и нынешний шорт-лист очень обширен: в финал вышли десятки авторитетных философов. В первую очередь внимание привлекает одна из самых необычных номинаций – «За философию в искусстве». Победа в ней присуждается деятелям культуры: художникам, скульпторам, писателям, поэтам, музыкантам, чье творчество, по единодушному признанию философского сообщества, является наиболее глубоким и философски насыщенным.

В финале этого года сошлись три известных имени: скульптор Даши Намдаков, писатели Виктор Пелевин и Евгений Водолазкин. Имя лауреата станет известно совсем скоро – 18 июня, в первый день работы Российского философского конгресса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube