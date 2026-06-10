Ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина

Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в Центральном академическом театре российской армии, где она прослужила более 40 лет. Артистке было 84 лет.

«Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», – отметили в театре.

Причиной смерти Чурсиной стала продолжительная болезнь. О дате и месте прощания с актрисой театр обещал сообщить в ближайшее время.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Псковской области. В 1959 году поступила в ВТУ имени Б. В. Щукина. В 1961 году, будучи студенткой, дебютировала в кино, сыграв в фильме «Когда деревья были большими». Работала в театре имени Е. Б. Вахтангова, Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, а также актрисой на киностудии «Ленфильм». С 1984 года играла в Центральном академическом театре Советской Армии.

Чурсина снялась в более 100 фильмах и телесериалах, среди них – «Угрюм-река», «Щит и меч», «Адъютант его превосходительства», «Туманность Андромеды», «Журавушка», «Русь изначальная», «Донская повесть», «Интерны».

Москва, Наталья Петрова

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