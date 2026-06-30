«Это не нами придумано»: Никита Михалков анонсировал взимание процента от проката зарубежных кинофильмов в России

В России планируется взимать процент от проката зарубежных кинофильмов в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Об этом сообщил народный артист РСФСР Никита Михалков.

«Это будет серьезная помощь нашему кинематографу, потому что процент от проката иностранных картин пойдет в рефинансирование отечественного кино. К тому же будет оплачиваться «входной билет» – просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того чтобы она попала на экран», – уточнил он в комментарии ТАСС.

При этом Михалков обратил внимание, что такая практика существует во Франции и Китае. «И это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино», – сказал народный артист, добавив, что определять процент будут эксперты в экономической сфере.

Ранее глава российского государства Владимир Путин рекомендовал Госдуме, правительству РФ и Союзу кинематографистов, который возглавляет Михалков, подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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