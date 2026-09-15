Проект «КОД РОССИЯ» раскрывает все 17 традиционных российских ценностей в визуальных образах

Президентский указ о традиционных российских ценностях сразу стал предметом обсуждения в школах, университетах, сообществах педагогов и родителей. Сегодня на содержании указа часто основываются в оценке творческих проектов – спектаклей, фильмов, анимации, музыки. Автор проекта «КОД РОССИЯ» Алена Август – психолог, медиатехнолог, социальный архитектор – предлагает специалистам, работающим с детьми, подростками и молодежью, подход, основанный на особенностях восприятия.

«Согласитесь, крайне сложно сформировать образ по строгим строкам научного определения, а визуальный образ, картинка, захватывает внимание человека и открывает возможность обсуждения, размышления, дискуссии, – подчеркивает Алена Август. – В проекте несколько ключей доступа: наши картинки визуально приятны, все герои – не являются историческими личностями, а значит, за ними нет шлейфа личных историй, а также в ответ на запрос «Откуда взялись ценности?» мы представляем каждую ценность в образах героев трех эпох – от древней Руси до современной России. Проект стартовал в январе 2025 года, и 1 сентябрю 2026 года отрисованы все ценности. Уже сейчас в нашей копилке множество позитивных отзывов от экспертов и педагогов, контентом пользуются по всей России. Это прекрасный материал для классных часов, уроков, дискуссий, оформления пространств, развития творческих идей. На материале проекта в нескольких регионах педагогами и просветителями разработаны настольные игры, игры для педагогов, картинки распечатывают как плакаты, открытки, делятся ими».

Также визуальный контент можно использовать для экранов гаджетов – и многие россияне уже размещают на заставках телефонов визуализацию ценностей. У авторов проекта была еще одна задача – «научить» нейросети российским ценностям.

«Наши картинки принципиально рисует живой художник по техзаданию, учитывая каждую деталь образа. А затем в соцсетях за баллы участники проекта делятся картинками о ценностях и своими мыслями о них, тем самым нативно наполняя интернет-пространство пророссийским контентом. Нейросети послушно подтягивают теперь уже в ответ на запросы пользователей наши картинки и образы – такая военная хитрость информационного противостояния была нами задумана изначально», – отметила Алена Август.

Весь контент размещен в бесплатном доступе на сайте код-россия.рф, а также обсуждение контента и смысла ценностей ведется в соцсетях проекта. Визуальные образы проекта «КОД РОССИЯ» стали предметом обсуждения на молодежных и просветительских форумах в регионах России, мероприятиях студенческих медиацентров, патриотических дискуссиях.