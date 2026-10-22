Кризис кинопроизводства в России: специалисты остаются без работы из-за внедрения ИИ

В России наблюдается масштабный кризис в сфере кинопроизводства. Число съемочных проектов сокращается, а специалистов стали чаще заменять искусственным интеллектом.

За последние три года количество вакансий по запросу «видеооператор» снизилось с 1329 до 601, а для монтажеров – с 1395 до 650 за тот же период, пишет канал «База». Работники отрасли жалуются на растущее использование ИИ: нейросети все чаще применяют для выполнения задач графических дизайнеров, монтажеров и других специалистов постпродакшена.

Наблюдается стагнация и в сфере производства оригинального контента: в 2023 году российские стриминги выпустили 156 проектов, в 2024-м – 158, а в 2025-м – 160. За последние два года их количество почти не изменилось, хотя еще в 2023 году этот показатель вырос сразу на 75%.

По данным Межрегионального профсоюза кинематографистов, более 54% опрошенных сообщили о сокращении объемов работы, а каждый третий столкнулся с увеличением числа отмененных съемок. При этом около 20% респондентов задумались об уходе из киноиндустрии.

По словам самих работников сферы кино, поиск проектов порой затягивается на полгода. Из-за этого молодым квалифицированным специалистам приходится «мигрировать» в более поверхностные коммерческие форматы: съемку рилсов, интервью для блогов и небольшие рекламные заказы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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