Рестораны «Тарас Бульба» поймали на неуплате 112 млн рублей налогов

Публикации за 22.12.16

В Москве возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере руководителями ООО «Престиж», входящего в крупную ресторанную сеть «Корчма Тарас Бульба».

Как сообщает пресс-служба СКР, уже проведено 24 обыска в офисах, 18 ресторанах и по месту жительства руководства фирмы. Изъята компьютерная техника, денежные средства в крупном размере, а также иные предметы и документы. Следователи изучают финансовая отчетность и уставную документацию компании. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности руководства сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба».

По версии следствия, с января 2011-го по март 2014 года неустановленные лица из числа руководства ООО «Престиж» не отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. В результате в бюджет РФ не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 112 млн рублей.

В рамках следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, Зоя Березина

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