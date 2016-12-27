Россия и США поделили оружейный рынок развивающихся стран / Главными конкурентами русских оказались французы

Публикации за 27.12.16

Россия и Франция поделили второе место по объему проданных развивающимся странам вооружений. На общемировом оружейном рынке русские заняли третье место, в целом продав оружия за рубеж наполовину меньше чем французы, говорится в докладе «Поставки конвенциональных вооружений развивающимся странам», который был составлен исследовательской службой Конгресса США.

Развивающиеся страны стали в последние годы самым перспективным рынком сбыта для производителей оружия, отмечается в докладе. С 2008 по 2011 годы стоимость контрактов с этим типом покупателей составила 80,39% от общемировых оружейных сделок. в 2015 году сделки с развивающимися странами составили 81,70% от всех международных оружейных контрактов. Общая стоимость соглашений о поставках вооружений в 2015 году превысила 65 миллиардов долларов. При этом стоимость поставленных в 2015 году вооружений была вдвое меньше: 33,6 миллиарда долларов.

С 2012 по 2015 годы на оружейном рынке развивающихся стран доминировали США и Россия. За эти годы США заключили оружейные контракты почти на 86 миллиардов долларов, на долю этой страны пришлось 33,38% всех сделок такого рода. Российский экспорт вооружений развивающимся странам уверенно держится на втором месте: за три года соглашения на 48,6 миллиарда долларов, или 18,94% всех сделок. Вместе США и РФ занимают 52% рынка вооружений развивающихся стран.

В 2015 году США заняли первое место в мире по стоимости заключенных контрактов: 26,7 миллиардов долларов или 35,42% рынка. На втором месте оказалась Франция с контрактами на 15,2 миллиарда долларов или 23.3% рынка развивающихся стран.

По показателю поставок вооружений в 2015 году Россия и Франция поделили второе место, физически поставив покупателям вооружения на 6,2 миллиарда долларов каждая (18,45% от общего объема поставок на этом рынке). США поставили покупателям из развивающихся стран оружия на 11,9 миллиардов долларов, заняв 35,42% рынка. В недавнем прошлом Россия уверенно занимала второе место, опережая Францию б ольше ,чем на 5%: с 2008 по 2011 годы Москва заключила с развивающимися странами контракты на 32,8 миллиарда или 15,3% рынка против французских 21,5 миллиардов и 10% от общего количества сделок.

В общемировой торговле оружием доминирование США оказалось еще более заметно: эта страна занимает 50,29% рынка (по стоимости заключенных контрактов). Стоимость американских оружейных сделок в прошлом году превысила 40 миллиардов долларов. На втором месте Франция, с ее 19,16% рынка (сделки на 15,3 миллиарда долларов). Россия оказалась на третьем месте, причем общий объем экспортных сделок, заключенных российским оборонпромом в 2015 году сократился в сравнении с показателями прошлых лет: 11,1 миллиарда долларов против 11,2 миллиардов в 2014 году и 15,7 миллиардов долларов в 2013-м. Исследователи Конгресса США обнаружили, что основными покупателями российского оружия в 2015 году были страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла. Отметим, что значительная часть вооружения для этой страны поставляется в кредит. Причем Москва не раз сама кредитовала Каракас на покупку у нее же военной техники и стрелкового оружия.

Китай оказался на четвертом месте в списке мировых экспортеров, заключив сделки на 6 миллиардов долларов. Этот показатель КНР удвоили по сравнению с позапрошлым годом.

Основными покупателями оружия в 2015 году стали арабские страны. На первом месте оказался Катар, заключив договоры о приобретении вооружений на 17,5 миллиардов долларов. На втором месте – Египет с расходами в 11,9 млрд. На третьем – Саудовская Аравия, заключившая соглашения на 8,6 миллиардов.

За год объемы торговли оружием по всему миру упали на $9 млрд – с $89 млрд в 2014 году до $80 млрд в 2015 году.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 27.12.16

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