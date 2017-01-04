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Экономика

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Публикации за 04.01.17

Эльвиру Набиуллину признали лучшей главой Центробанка в Европе

Эльвиру Набиуллину признали лучшей главой Центробанка в Европе

Эльвира Набиуллина признана лучшим председателем Центробанка в Европе по версии британского журнала The Banker. Журнал подчеркивает, что благодаря усилиям главы Банка России инфляция в стране снизилась с 12,1% в 2015 году до 6% и ниже в 2016-м. Такого результата в новейшей России, по данным Международного валютного фонда, ранее зафиксировано не было.

Как сообщает «Интерфакс», The Banker обратил внимание и на усилия Набиуллиной по оздоровлению банковского сектора страны. С 2014 года ЦБ отозвал около 300 лицензий у коммерческих банков. Российский регулятор совместно с Минфином также разрабатывают новую концепцию пенсионной системы, напоминает журнал.

В интервью The Banker Набиуллина заявила, что пенсионные средства должны стать «самым важным источником долгосрочных ресурсов для российской экономики», и в ЦБ надеются, что проект будет принят Госдумой в 2017 году.

Годом ранее лучшим руководителем ЦБ в этом регионе по версии The Banker стал глава Банка Англии Марк Карни.

The Banker – английский ежемесячный специализированный журнал, посвященный международным финансам. Издание выпускается в Лондоне.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 03.01.17

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