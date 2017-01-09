За дома и машины-«невидимки» налоговики теперь будут брать штрафы

Публикации за 09.01.17

С января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому отсутствие налоговых уведомлений уже не считается уважительной причиной для неуплаты налогов. Новый закон обязывает всех налогоплательщиков-физлиц в любом случае сообщать в ФНС о наличии у них неучтенных недвижимости и транспортных средств. Неисполнение данного требования будет расцениваться как утаивание собственности от налогов. За это предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога, пишет «Российская газета».

Теперь собственники должны самостоятельно уведомлять налоговую службу об автомобилях, земельных участках и квартирах до 31 декабря года следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом. В наступившем году под штрафы могут попасть собственники домов и машин-«невидимок», которые были приобретены в прошлом году.

Сообщить о собственности можно лично, посетив налоговую инспекцию, либо дистанционно, отправив заказное письмо по почте или передав в электронной форме. Владельцы личного кабинета на сайте nalog.ru, могут отправить сообщение через этот сервис. Любые спорные ситуации в ФНС советуют решать, обратившись в налоговый орган, непосредственно администрирующий объект налогообложения, или воспользовавшись интернет-сервисом на сайте службы.

В ФНС уточнили, что уведомления за 2015 год не посылали тем, кто освобожден от налога. Это касается, например, пенсионеров и других льготников. Также уведомления не рассылаются, если общая сумма налогов менее 100 рублей. Платить налог все равно надо, просто уведомление будет направлено позже, когда сумма превысит 100 рублей.

Москва, Зоя Березина

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