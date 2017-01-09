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Экономика

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Публикации за 09.01.17

Налоговики готовы принять на работу почти 12 тысяч человек
Фото: Banki.ru

Налоговики готовы принять на работу почти 12 тысяч человек

Федеральная налоговая служба планирует открыть 11850 новых вакансий в 2017 году, пишет «». Издание сообщает, что на фоне ожидаемого в этом году сокращения госслужащих на 10% налоговики в очередной раз подтвердили статус одного из самых динамично растущих работодателей на рынке труда.

Так, в первом полугодии будет открыто 5 тыс. вакансий, а с 1 июля – на остальные 6,85 тыс. ставок. В ФНС также заявили, что на конец 2016 года в ведомстве числятся 149,9 тыс. сотрудников.

Отметим, что в Счетной палате сообщили, что данные о необходимости новых штатных единиц «были предоставлены ФНС по запросу Счетной палаты в рамках подготовки заключения на проект федерального бюджета на 2017-2019 годы». Ранее сообщалось, что сроки объединения ФСКН и ФМС продлили на полгода.

Москва, Иван Гридин

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