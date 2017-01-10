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Экономика

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Публикации за 10.01.17

Спасибо Трампу – российские бизнесмены обошли американцев по росту капитала / Прибавка составила $29 млрд
Фото: «Военное обозрение»

Спасибо Трампу – российские бизнесмены обошли американцев по росту капитала Прибавка составила $29 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров из списка журнала Forbes увеличилось на $29 млрд после избрания Дональда Трампа очередным президентом США. Наибольшую прибавку получили капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона.

Это связано с тем, что Тимченко был одним из главных объектов американских санкций в 2014 году. Ему помог рост акций газовой компании НОВАТЭК (выросли на 16% после выборов в США). Сейчас состояние бизнесмена оценивается в $15,1 млрд (рост на $1,8 млрд). Леонид Михельсон также является инвестором НОВАТЭКа. Его капитал подрос на $1,9 млрд и составил $18,2млрд.

Эксперты также отмечают, что состояние российских миллиардеров увеличилось не только из-за роста цен на акции, но и благодаря укреплению рубля (на 20% в 2016 году). Таким образом, состояние самых богатых людей в России росло быстрее, чем в любой другой стране. Совокупный капитал российских миллиардеров после выборов президента США вырос на 7,1% от общей суммы, в то время как у американцев – на 2,8%.

Москва – Вашингтон, Иван Гридин

Москва – Вашингтон. Другие новости 10.01.17

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