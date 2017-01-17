Производителей вина обязали указывать страну происхождения сырья

Публикации за 17.01.17

На бутылках вина и шампанского появятся этикетки с новой информацией для потребителей. В частности, все производители должны будут указывать страну, где был выращен виноград, использованный в производстве алкогольных напитков.

Согласно поправкам в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», подготовленным Минсельхозом, с 1 января 2018 года на потребительской таре алкогольных напитков обязательно должна быть указана информация о стране происхождения винограда, виноградного сусла и других материалов, пишут «Известия».

Авторы законопроекта считают, что такая мера повысит информированность населения. Кроме того, это позволит создать равные условия между компаниями, которые используют отечественное и импортное сырье в производстве вин и шампанских. Стоит отметить, что в настоящее время российским вином считается то, которое произведено на территории РФ. На деле может оказаться, что виноград для таких напитков поставляется, например, из Чили.

Некоторые производители уже сейчас указывают на этикетках, что напиток сделан из российского винограда. По статистике, в последние годы популярность отечественных вин существенно выросла. Так несколько лет назад в общем объеме рынка около половины вин были импортными.

Впрочем, некоторые эксперты уверены, что закон может сыграть против российских винокуров. В большинстве своем покупателями вина и шампанского являются женщины, а для них вино из винограда, выращенного, например, во Франции, может выглядеть предпочтительнее, нежели из сырья с виноградников Кубани.

Новые правила заполнения этикеток вступят в силу уже с 1 июля 2017 года, однако до конца года производители вправе реализовывать бутылки со старыми этикетками без указания места происхождения виноматериалов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.01.17

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