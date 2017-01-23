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Экономика

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Публикации за 23.01.17

В Минобороны поставили просроченные медикаменты на 18 млн рублей

В Минобороны поставили просроченные медикаменты на 18 млн рублей

В Минобороны РФ была поставлена партия просроченных медикаментов на 18 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Проверка проводилась в декабре минувшего года. Военные прокуроры установили, что подрядчик «РусБиомед», реализовывавший госконтракт на поставку медицинских препаратов, закупил аэрозоли для ингаляций с истекшими сроками годности. Для сокрытия этого факта на упаковках аэрозоля были переклеены этикетки, а к партии были приложены сертификаты с ложными сведениями о соответствии поставляемого товара ГОСТу.

Использование просроченных препаратов предотвращено. По признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении виновных лиц материалы проверки направлены в следственные органы.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 23.01.17

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