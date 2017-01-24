Минфин выступил против торговли алкоголем в интернете / В ведомстве не верят в возможность контроля таких продаж

Публикации за 24.01.17

Москва (Новый День, Иван Гридин) Российский Минфин выступает против торговли алкоголем в интернете, так как затраты на администрирование данного вида продаж превысят потенциальные доходы. Кроме того, в ведомстве считают, что сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) не сумеют обеспечить соблюдение всех существующих правил при реализации спиртного в сети.

Критика готовящегося законопроекта по легализации продажи алкоголя в интернете, была озвучена на заседании рабочей группы Минэкономразвития по повышению эффективности госрегулирования на алкогольном рынке, которое состоялось 23 января. По словам участников совещания, затраты на годовую заработную плату дополнительным сотрудникам Росалкогольрегулирования (РАР) превысят доходы казны от торговли алкоголем в сети, пишет газета «Известия». Было отмечено, что увеличение штата понадобится для ведения реестра компаний, которым позволят интернет-продажи спиртного, а также для их проверки и других действий, считают в Минфине.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) подчеркивают, торговля спиртными напитками в интернете интересна всем компаниям продуктового ритейла. «Более того, легализация дистанционной продажи алкоголя не только увеличит средний чек при покупке продуктов, но и повлечет за собой увеличение доли продаж продуктов, которая сейчас составляет 3% от всех продаж», – заметили в АКИТ. Представитель ассоциации добавляет, что сегодня спрос на покупку алкоголя через интернет достаточно высок и он продолжает расти.

В разрабатываемом механизме интернет-торговли спиртным продажами смогут заниматься как производители, так и ритейлеры с оптовиками, зарегистрированные в системе ЕГАИС и имеющие лицензии. При этом дистанционные продажи потребуют дополнительного лицензирования. Предполагается, что будет создан специальный реестр сайтов, которым позволено торговать алкоголем. При этом у РАР будет право досудебной блокировки тех ресурсов, которые служба сочтет недобросовестными. Купить алкоголь можно будет исключительно за безналичный расчет – это поможет контролировать возраст получателя. Доставка спиртного будет доступна исключительно в тех временных рамках, которые установлены в каждом отдельном субъекте Федерации.

При этом получить заказ можно будет не везде. Должны быть выдержаны территориальные ограничения, заложенные в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...». То есть заказ нельзя будет доставить в школу, детский сад, поликлинику или больницу, на продовольственный рынок, в военную часть, место массового скопления граждан, в том числе во время проведения мероприятий, объекты спорта и т.д., следует из документов, подготовленных к рабочей группе.

Хотя на бумаге законопроект, который бы содержал все эти положения, чиновники еще не сформировали. По словам участников рабочей группы, он должен быть готов к осени 2017 года.

Экономика. Другие новости 24.01.17

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