Нефть за $100 не спасет Россию, а вгонит ее в новый кризис, – мнение экономистов

Публикации за 24.01.17

В отсутствие структурных реформ российской экономике поможет выйти в нормальный рост только нефть за $100. Однако у этой медали есть другая сторона – реализация данного сценария может привести к новому кризису. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе на 2017-2018 годы, подготовленном экспертами Института Гайдара, РАНХиГС и Академии внешней торговли.

«Достижение более высоких темпов роста, чем 2% в год, и более быстрых темпов роста инвестиций в основной капитал и доходов населения возможны только при возобновлении устойчивого из года в год роста цен на нефть до $100 баррель и выше», – к такому выводу пришли экономисты. Но, по их мнению, такой сценарий «маловероятен в среднесрочной перспективе». Однако, если цены на нефть все же сильно взлетят, то в этом случае «резко возрастут риски возникновения нового кризиса в экономике при стабилизации цен на нефть и откладывании реформ на будущее», указывают авторы прогноза.

В прогнозе рассматриваются два сценария: консервативный с ценой Urals $40 на протяжении двух лет и базовый с ценой $50 и $60 соответственно в 2017-м и 2018 годах. Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что средняя цена нефти в 2017 году составит $50-60. Экономисты прогнозируют рост реального ВВП при любом сценарии, в том числе в консервативном варианте он предполагается на уровне 0,6% в 2017 году и 1,7% в 2018 году. В базовом же сценарии этот показатель выглядит оптимистичнее – соответственно 1,4 и 2,2%. К этому прогнозу близки ожидания первого вице-премьера Игоря Шувалова, озвученные на Давосском форуме на прошлой неделе. По его словам, власти прогнозируют экономический рост на 1-2%. Глава МЭР Максим Орешкин отмечал, что такой рост будет возможен при сохранении нынешних цен на нефть и отсутствии новых внешних шоков.

Согласно прогнозу РАНХиГС, схожей с ВВП выглядит и динамика ряда других важных макроэкономических показателей (инвестиции, реальные доходы и др). В базовом сценарии инвестиции в 2017-2018 годах вырастут на 1,8 и 2,5% соответственно, доходы – на 1,5 и 2,7%, товарооборот – на 0,3 и 1,5%. Консервативный сценарий также предполагает рост основных показателей, но более медленный. Исключение составляет оборот розничной торговли, который, как по прогнозу авторов доклада, упадет на 0,1% в 2017 году.

Касаясь инфляции, авторы прогноза указывают, что перспективы достижения целевого уровня ЦБ в 4% в 2017 году «пока неоднозначны». «Потенциально цены могут оказаться под давлением растущей зарплаты и спроса, а также смягчения бюджетной политики в условиях наступающего политического цикла (выборы президента РФ в 2018 году – прим. ред.), – отмечается в докладе. – Нельзя полностью игнорировать также возможную негативную динамику нефтяных цен и ужесточение политики ФРС США».

По мнению экономистов, Центробанк РФ будет придерживаться политики медленного снижения ключевой ставки вплоть до появления у него «уверенности в том, что цель по инфляции будет достигнута».

Москва, Светлана Петрова

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