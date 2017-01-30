ФАС взялась за «Мегафон» из-за роста тарифов в роуминге

Публикации за 30.01.17

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сегодня возбудила дело в отношении оператора мобильной связи «Мегафон» за повышение тарифов в роуминге. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «МегаФон» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара – прим. ред.)», – отмечается в пресс-релизе.

Основанием для возбуждения дела послужило повышение оператором с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям от 20% до 2200%, чем ранее установленные.

При этом в ФАС указали, что «иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи – роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали».

Дело будет рассмотрено 6 марта 2017 года.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 30.01.17

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