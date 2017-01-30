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Публикации за 30.01.17

Дальнобойщица, боцманша и матроска… Минтруд пересмотрит список «неженских» профессий

Дальнобойщица, боцманша и матроска… Минтруд пересмотрит список «неженских» профессий

Министерство труда России пересмотрит список профессий, недоступных в данное время для женщин. Анализ будет проведен «в связи с совершенствованием условий труда на ряде рабочих мест, произошедшим за последние годы», сообщили в пресс-службе министерства.

Сейчас в перечень запретных для женщин работ входит 456 пунктов. В том числе дамам не место на шахтах, в металлургии, химическом производстве, в кабине машиниста электропоезда метро. Также женщинам запрещено управлять грузовиками, работать водолазами, боцманами или матросами на морских судах. Цель перечня – оградить репродуктивное здоровье женщины от воздействия вредных производственных факторов.

Однако в примечаниях к перечню указано, что работодатель «может принимать решение о применении труда женщин на работах (профессиях, должностях), включенных в настоящий перечень, при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора».

Теперь список будет пересмотрен «в связи с изменениями технологий современного производства и произошедшими изменениями социально-гигиенических условий труда ряда профессий», отмечает РИА Новости. Сейчас Минтруд осуществляет сбор и обработку предложений сторон социального партнерства и экспертов по вопросу актуализации перечня. Кроме того, совместно с экспертами медицины труда Минтруд России проводит работу по определению факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины.

Москва, Зоя Березина

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