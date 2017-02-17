Россия погасит все долги СССР до начала лета / Однако на внешний долг РФ этот факт никак не повлияет

Публикации за 17.02.17

Россия погасит все оставшиеся долги СССР до конца весны текущего года. Соответствующее соглашение о выплате 125,2 млн долларов будет подписано в ближайшие месяцы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

«Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали. Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт», – сказал собеседник издания.

Издание отмечает, что в пресс-службе Минфина рассказали, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. На эти цели заложено 512,3 млрд рублей. Также в ведомстве рассказали, что на прошлой неделе был погашен долг перед Македонией в размере $60,6 млн. В Минфине тогда отметили, что единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.

По данным министерства, соглашение с этой страной будет подписано Минфином от имени правительства РФ, а погашение долга произойдет в течение 45 дней с момента его ратификации.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что погашение долга СССР – «очень знаменательная точка». Для международного статуса очень важно, что мы признали долги СССР и расплатились по ним. При этом сами простили долги таким странам, как Вьетнам и Алжир», – отметил он. Впрочем, профессор подчеркнул, что, несмотря на это, на внешний долг России этот исторический факт никак не повлияет.

«Долг корпоративного сектора по некоторым оценкам достигает $700 млрд, при этом объем международных резервов – $394 млрд. И хотя санкции несколько умерили аппетиты российских компаний занимать за границей, пока масштабы внешней задолженности бизнеса внушительные», – напомнил эксперт. По данным Центробанка, на 1 октября прошлого года российский государственный внешний долг составлял $38,6 млрд, частного сектора – $256 млрд.

Москва, Иван Гридин

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