«Почта России» повышает тарифы на пересылку / Индексацию проконтролирует ФАС

Публикации за 17.02.17

Госпредприятие «Почта России» намерено повысить тарифы на пересылку письменной корреспонденции, сообщил гендиректор организации Дмитрий Страшнов. «Повышение точно будет, мы идём на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС. Мы ориентируемся на уровень инфляции», – цитирует «Интерфакс» слова руководителя организации.

В «Почте России» отмечают, что с 17 апреля 2016 года максимальная стоимость пересылки по России обычной открытки (при условии оплаты почтовыми марками) составляет 14 рублей, простого письма – 19 рублей, заказного письма – 37 рублей, письма с объявленной ценностью – 90 рублей. Как сообщалось, уровень инфляции по итогам 2016 года составил 5,4%. По прогнозу ЦБ, в 2017-2019 годах показатель составит по 4% ежегодно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.02.17

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