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Экономика

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Публикации за 17.02.17

«Почта России» повышает тарифы на пересылку / Индексацию проконтролирует ФАС

«Почта России» повышает тарифы на пересылку Индексацию проконтролирует ФАС

Госпредприятие «Почта России» намерено повысить тарифы на пересылку письменной корреспонденции, сообщил гендиректор организации Дмитрий Страшнов. «Повышение точно будет, мы идём на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС. Мы ориентируемся на уровень инфляции», – цитирует «Интерфакс» слова руководителя организации.

В «Почте России» отмечают, что с 17 апреля 2016 года пересылки по России обычной открытки (при условии оплаты почтовыми марками) составляет 14 рублей, простого письма – 19 рублей, заказного письма – 37 рублей, письма с объявленной ценностью – 90 рублей. Как сообщалось, уровень инфляции по итогам 2016 года составил 5,4%. По прогнозу ЦБ, в 2017-2019 годах показатель составит по 4% ежегодно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.02.17

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