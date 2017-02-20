В госзакупках разрешили заключать нулевые контракты / Предприниматели могут работать за опыт

Публикации за 20.02.17

Верховный суд разрешил предоставлять бесплатные услуги по государственным контрактам бизнесменам, которые указали нулевую цену на этапе запроса котировок. Федеральная антимонопольная служба категорически не согласна с данным утверждением и собирается оспорить решение суда.

Спорный конкурс состоялся в 2015 году. Государственная фельдъегерская служба (ГФС) запросила котировки на услуги по продаже имущества. Участие в торгах принимали две компании, одна из которых предложила цену за контракт в 1 копейку, конкурент в свою очередь отказался от вознаграждения, указав нулевую стоимость, и таким образом перехватил контракт, пишут «Известия».

Проигравшая фирма пожаловалась в ФАС. В ведомстве пришли к выводу, что победа в тендере была присуждена с нарушениями, так как «государственный контракт по запросу котировок является возмездным и предполагает оплату». Члены комиссии, принимавшие решение о заключении договора с «нулевым» участником, были оштрафованы.

ГФС не стал мириться с решением антимонопольной службы и обратился в суд. Верховный суд постановил, что нулевая стоимость госконтракта не противоречит закону. Хотя прежде три арбитражные инстанции вынесли решением в пользу ФАС. Все дело в том, что на этапе запроса котировок нулевая цена не запрещена, тогда как в электронных аукционах бесплатный труд находится под прямым запретом.

По словам экспертов, эти конкурсы значительно отличаются друг от друга. Котировки предлагаются участниками и не могут изменяться в дальнейшем, тогда как во время электронных торгов участники, видя цену, предложенную конкурентом, могут снизить стоимость своих услуг, чтобы заполучить контракт.

Выгода для компаний, предлагающих нулевую цену, очевидно, не в деньгах. Как правило, они делают это для того, чтобы получить опыт участия в госзакупках, что даст некоторое преимущество в других конкурсах, где опыт заключения госконтрактов указан в качестве главного условия.

Тем не менее, ФАС намерен отстаивать свое мнение и собирается обжаловать решения Верховного суда.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.02.17

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