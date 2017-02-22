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Экономика

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Публикации за 22.02.17

Россиянам разрешат зарплату в инвалюте – при работе за рубежом
фото bigiton.com

Россиянам разрешат зарплату в инвалюте – при работе за рубежом

Минфин хочет разрешит работающим за границей гражданам РФ получать зарплату в иностранной валюте. Подготовленный в министерстве законопроект сегодня будут обсуждать на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

Как отмечает , документ призван устранить неэффективные положения и пробелы российского законодательства, которые выявились в результате анализа правоприменительной практики.

По действующему законодательству россиянам-резидентам, работающим за пределами страны, зарплата должна выплачиваться в рублях. Речь идет о работниках дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств России при международных организациях за рубежом, представительств федеральных органов исполнительной власти, сотрудниках расположенных за пределами России госучреждений, а также о тех, кто направлен за границу федеральными властями оказывать техническое содействие и исполнять другие обязанности.

Однако такое положение вещей – получение в рублях зарплаты и всех причитающихся выплат там, где тратить их можно только в инвалюте, вызывает существенные неудобства для таких работников и представляется экономически необоснованным. Разработанный Минфином закон разрешит работодателям платить, а работникам, трудящимся за пределами РФ, получать зарплату не в рублях, а в деньгах других государств.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 22.02.17

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