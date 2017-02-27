На развитие Арктики потребуется 210 млрд рублей / Минэкономики подготовило новый проект развития Арктической зоны

Публикации за 27.02.17

Правительство готовится рассмотреть новую версию государственной программы по освоению Арктики. Впервые в документе появилась сумма, которая потребуется для реализации всех задуманных проектов в Арктической зоне до 2025 года. До этого момента финансированное госпрограммы было нулевым, теперь Минэкономики просит выделить на эти цели 209,7 млрд рублей.

Представленный ранее проект не содержал никаких конкретных цифр, но уже тогда Минэкономики оценивало затраты в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. В настоящее время бюджет не предусматривает средств на развитие госпрограммы по Арктике. Тем не менее, министерство просит правительство рассмотреть возможность выделения денег. Только в текущем году запрашивается 12,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Большая часть проектов, реализуемых в Арктической зоне, это минерально-сырьевые центры, то есть освоение месторождений, которые будут иметь единый пункт отгрузки для дальнейшей транспортировки. Специалисты в Минэкономики считают, что в результате запуска этих центров должен вырасти валовой региональный продукт арктического региона. Кроме того, разработчики рассчитывают на снижение доли импортной продукции для освоения месторождений полезных ископаемых.

Главная идея программы – создание опорных зон, в задачи которых будет входить развитие всей инфраструктуры для обеспечения круглогодичных услуг по транспортировке, именно в этом в правительстве видят развитее транспортного потенциала Северного морского пути. Предлагается выделить по одной опорной зоне в каждом субъекте Арктики: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская.

Стоит отметить, что до сих пор правительству так и не удалось привлечь достаточно инвестиций для Арктики. Так из 22 проектов особой экономической зоны в этом регионе к реализации был запланирован только один, и тот не был реализован. Из 25 пилотных программ развития территориальных кластеров реализуется только одна, а из 11 проектов Фонда национального благосостояния опять же только один запланирован в Арктической зоне.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.02.17

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