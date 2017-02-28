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Экономика

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Публикации за 28.02.17

Производителям алкоголя разрешат не учитывать ГОСТ / Из закона уберут требование о соответствии спиртного госстандартам

Производителям алкоголя разрешат не учитывать ГОСТ Из закона уберут требование о соответствии спиртного госстандартам

Правительство собирается привести закон о государственном регулировании в сфере алкогольной продукции в соответствии с правилами ЕАЭС. В частности, будет исключен пункт об обязательном применении национальных стандартов при производстве спиртных напитков, который идет в разрез с требованиями Таможенного союза.

Инициатором внесения правок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) выступило Минэкономразвития, пишут «Известия» со слов замглавы ведомства Олега Фомичева. Когда изменения вступят в силу, производители алкоголя смогут руководствоваться только требованиями технического регламента ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки», который не учитывает качественные характеристики продукции, а касается только безопасности.

В настоящее время российские законы предписывают производителям и импортерам спиртных напитков в обязательном порядке придерживаться требований ГОСТа и указывать информацию об этом на этикетке готового товара. Однако в договоре о Евразийском экономическом союзе говорится, что стандарты любого уровня – международные, межгосударственные и государственные – могут применяться лишь на добровольной основе. Тогда как за нарушение правила о применении ГОСТа, производитель может быть лишен лицензии, а также оштрафован.

В первую очередь от обязательного применения ГОСТа страдают импортеры, так как они поставляют на рынок продукцию, которая соответствует национальным стандартам тех стран, где она была произведена. Зачастую требования российских и импортных стандартов противоречат друг другу. В результате часть стандартов, которые носят добровольную форму для участников рынка, становятся обязательными, а это приводит к тому, что производителей и импортеров алкоголя начинают штрафовать за то, что они по идее и не должны бы делать, отметил Фомичев.

В том случае, если требование о применении ГОСТа уберут из федерального закона, спиртные напитки будут соответствовать только требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Однако документ предъявляет требования только к безопасности товара и не учитывает качественных характеристик, которые предусматриваются ГОСТом.

Москва, Зоя Осколкова

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