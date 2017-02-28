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Экономика

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Публикации за 28.02.17

Глава Дагестана рассказал о возвращении региона в феодализм и Средневековье
фото smileplanet.ru

Глава Дагестана рассказал о возвращении региона в феодализм и Средневековье

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов оценил уровень развития промышленности в республике как позднефеодальный и сравнил ситуацию со Средневековьем. Он пояснил: «5% населения республики заняты сейчас в промышленности. А в начале XX века было 7%. Если мы по промышленности опустились на феодальный уровень, то возрождается Средневековье, нас захлестнуло невежество».

Как сообщает RNS, на деловом завтраке в рамках инвестфорума в Сочи Абдулатипов посетовал, что жители кавказского региона стараются переехать в Москву из-за низких стандартов социального обеспечения. «Мы говорим, что мы «кормим Кавказ», а в течение десятилетий республики региона занимают последние места по бюджетному обеспечению. Почему кавказцы бегут в Москву? Потому что уровень социального обеспечения дома на 60% ниже. Получается, мы веками закладываем кризис. Мы 200 лет одна страна, мы побратались, но это слова и политика. А под политикой нужна экономика», – подчеркнул он.

При этом в Дагестане достигнута стабильность, заверил глава республики. «Но пока Дагестан находится в постреабилитационном режиме. Нам надо прилагать огромные усилия. В 2017 году нам увеличили субсидии на 6,3 млрд. Но нам нужны проекты, чтобы использовать не бюджетные деньги, а источники финансирования на местах», – заключил он, комментируя перспективы развития каспийского транспортно-логистического комплекса.

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